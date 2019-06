Eindhoven moet stadspassen met bsn's vervangen wegens schending AVG

De gemeente Eindhoven moet 268.000 stadspassen vervangen omdat die in strijd zijn met de privacywet. Tussen 2020 en 2023 krijgen alle inwoners van de stad een nieuwe pas waar geen persoonlijke gegevens zoals het burgerservicenummer meer op staan.

Het gaat in totaal 826.000 euro kosten om alle passen te vervangen, bevestigt de gemeente. Het gaat om nieuwe passen voor alle 231.000 inwoners van de stad, en 37.000 passen voor inwoners uit aanliggende gemeenten. Burgers krijgen die pas gratis als zij in de stad komen wonen, en kunnen die gebruiken om afvalcontainers te openen, te parkeren, of korting te krijgen bij het sporten.

Op de pas staat persoonlijke informatie zoals de volledige naam en geboortedatum van een bezitter. Ook staat het burgerservicenummer op de pas. Bij sommige passen staat dat op de kaart afgedrukt, bij andere is het bsn alleen digitaal uit te lezen via de chip in de pas. "Een deel van die persoonsgegevens hebben voor de huidige toepassingen geen functie", schrijft de gemeente in een reactie. "Dit is in strijd met het principe van dataminimalisatie van de AVG."

De gemeente gaat de passen vanaf 2020 vervangen. In het eerste jaar worden alleen de passen vervangen met een fysiek bsn, het tweede jaar de andere passen. Ook worden de overbodige gegevens dan uit het registratiesysteem van de gemeente verwijderd. Vanaf 2023 worden volgens de gemeente ook de passen van jongeren onder de 16 jaar vervangen. Wat voor passen die hebben, wat voor gegevens daarop staan, en waarom zij pas over 3,5 jaar een nieuwe pas krijgen kon de gemeente donderdag niet zeggen.

In totaal kost het 826.000 euro om de passen te vervangen. Het gaat daarbij volgens een woordvoerder om 'een investeringsbedrag' van 611.000 euro, verdeeld over drie jaar, en 191.000 euro aan 'incidentele projectkosten', staat te lezen in de Kadernota van de gemeente. Daarin wordt gesproken over totale kosten van 802.000 euro, maar volgens een woordvoerder ligt het daadwerkelijke bedrag hoger op 826.000 euro, al kon hij niet direct zeggen hoe dat zit. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met die kosten.

Of de pas na de aanpassingen aan de AVG voldoet, durft een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens niet te zeggen. "Het hangt heel erg van hoe de gemeente dit aanpakt of dit nu een heel acute overtreding is. Dat is afhankelijk van details zoals waar die passen nu nog worden gebruikt, worden ze nog uitgelezen?" Het is daarom ook niet te zeggen of de uitfaseringstermijn van twee jaar niet te lang is. "Burgers kunnen bij ons altijd een klacht neerleggen als ze vinden dat dat te lang duurt", aldus de woordvoerder.

Vorig jaar trad de toezichthouder al op tegen de gemeente Arnhem vanwege de afvalpas die daar in gebruik was. De gemeente verwerkte gegevens over wanneer burgers afval weggooiden en kreeg daarvoor een last onder dwangsom opgelegd. Er moesten daarvoor ook verschillende dingen worden aangepast aan het afvalsysteem, zoals het verbeteren van de software. De woordvoerder van de AP durft niet te zeggen of de Eindhovense pas op dezelfde manier mogelijk in strijd is met de AVG. Afvalpassen zijn aan voorwaarden verbonden, zoals dat gemeenten burgers er vooraf over moeten informeren en dat gemeenten de gegevens voldoende moeten beveiligen.