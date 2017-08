Autoriteit Persoonsgegevens dwingt Arnhem blijvend te stoppen met afvalpas

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een last onder dwangsom opgelegd aan de gemeente Arnhem. Met de sanctie wil de toezichthouder er zeker van zijn dat de gemeente blijvend stopt met het verwerken van persoonsgegevens bij ondergrondse afvalcontainers.

Als de gemeente Arnhem niet voldoet aan de sanctie kan de dwangsom oplopen tot 50.000 euro, meldt de AP. In eerste instantie had de toezichthouder afgezien van handhaving, omdat de gemeente al had toegezegd te stoppen met het gebruik van de pas voor afvalcontainers. Ook was de gemeente van plan om per 1 januari 2018 een nieuw systeem voor afvalstoffenheffingen in te voeren dat niet in strijd is met de wet.

Onder andere door 'nieuwe ontwikkelingen' bij de gemeente Arnhem is de toezichthouder teruggekomen op het besluit om niet te handhaven. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens maakte de gemeente onlangs bekend dat er nog geen definitief besluit is over de invoering van het nieuwe systeem. Daarom kan de privacytoezichthouder niet vaststellen of de gemeente zich op korte termijn aan de wet zal houden.

Vorige week gaf de gemeente Arnhem aan dat de afvalcontainers opengesteld worden, zodat gebruikers de afvalpas niet meer hoeven te gebruiken. Ook zei de gemeente de persoonsgegevens op de afvalcontainers te wissen. Met de sanctie wil de AP er zeker van zijn dat de gemeente niet nog eens de fout ingaat.

Eerder stelde de toezichthouder vast dat de gemeente via de afvalpas persoonsgegevens van inwoners verwerkte zonder dat dit noodzakelijk is voor de publiekrechtelijke taak van de gemeente; dit is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.