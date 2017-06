Lek in vastgoeddienst gaf toegang tot duizenden Nederlandse paspoortkopieën

Een kwetsbaarheid in de dienst idd Klantdossier van EyeMove gaf toegang tot 304.186 documenten waaronder kopieŽn van paspoorten, werkgeversverklaringen, loonstroken en bankverklaringen. Ook konden 80 databases worden blootgelegd.

Beveiligingsonderzoeker Nelson Berg stuitte op de kwetsbaarheid tijdens een inschrijving bij een makelaar, waarbij hij documenten moest uploaden. Een validatiefout van de uploadfunctionaliteit was te misbruiken om toegang te krijgen tot de documenten van alle gebruikers van idd Klantdossier van EyeMove, waaronder dus ook klanten van andere makelaars.

Door het validatieprobleem kon Berg code uitvoeren via de uploadtool. Zo kwam hij erachter dat alle bestanden gehost werden onder dezelfde IIS-gebruiker en dat de bestanden van alle tachtig makelaars te benaderen waren. Berg claimt geen gevoelige bestanden te hebben binnengehaald, maar via metadata te hebben achterhaald om wat voor gevoelige bestanden het gaat.

Naast de paspoorten, werkgeversverklaringen, loonstroken en bankverklaringen, was er toegang mogelijk tot databases met persoonsgegevens van makelaarklanten, waaronder naw-gegevens, rekeningnummers, 'financiele verplichtingen', en beschikbaar vermogen. Volgens Berg reageerde EyeMove professioneel op zijn melding. Uit de tijdlijn van het onderzoek blijkt dat het bedrijf de kwetsbaarheid op de dag van de notificatie door Berg heeft gedicht en de id's opnieuw heeft gegenereerd, zodat criminelen met mogelijke toegang de documenten niet meer konden benaderen. Of criminelen daadwerkelijk toegang hebben gehad is niet bekend. EyeMove gaf tegen Berg aan dat dit onwaarschijnlijk is. Na onderzoek zal het bedrijf bepalen of een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens vereist is.