Ubisoft experimenteert met games voor HoloLens

Ubisoft werkt aan prototypegames voor de Microsofts HoloLens. Het gamebedrijf gaf tijdens het Unite Europe 2017-evenement van Unity een blik op twee van de games, waaronder een spel met virtuele speelgoedsoldaatjes.

Pierre-Armand Nicq en David Yue van Ubisoft gaven een impressie van twee testgames voor de HoloLens waar ze aan werken. Een van de twee draait om virtuele plastic soldaatjes, die de speler kan selecteren en verplaatsen. De werking van dit spel berust op de spatial mapping-mogelijkheid van de HoloLens. De ar-bril kan oppervlakken van de omgeving in kaart brengen, zodat de soldaatjes bijvoorbeeld daadwerkelijk op een tafel lijken te staan.

Het andere spel heet Rabbid Rockets, waarin de bekende Ubisoft-Rabbids figureren. Hierbij heeft Ubisoft geen spatial mapping gebruikt. Wel zijn op de afbeeldingen van de presentatie, waarover VRFocus bericht, twee robotarmen zichtbaar. Ubisoft ging bij de presentatie tijdens het Unite Europe 2017-evenement van Unity, afgelopen week in Amsterdam, in op de uitdagingen bij het ontwikkelen van ar-games. Het lijkt niet waarschijnlijk dat de games daadwerkelijk verschijnen. Wel is duidelijk dat Ubisoft experimenteert met games die uiteindelijk naar ar-platformen kunnen komen.

Microsoft toonde zelf ook al eerder games voor de HoloLens, zoals Minecraft, maar het bedrijf richt zich in eerste instantie op zakelijk gebruik van de ar-headset. Voor consumententoepasingen heeft Microsoft inmiddels het Mixed Reality-platform, dat onderdeel is van Windows 10 en waarvoor meerdere fabrikanten headsets maken.