Lenovo en Disney onthullen Star Wars-game en ar-smartphonebril

Lenovo en Disney hebben op de D23-beurs in het Amerikaanse Anaheim een ar-bril getoond, die werkt door er een smartphone in te plaatsen. Een van de games draagt de naam Jedi Challenges, waarvan een korte teaser is getoond.

Volgens Polygon wordt deze game de eerste titel voor de headset, waarvan nog geen verdere details bekend zijn gemaakt. In de game maakt de speler gebruik van een lightsaber als vervanging van een motion controller. De bedrijven hebben nog geen tijdstippen voor een mogelijke release genoemd, op een speciale website is alleen te lezen dat de headset 'binnenkort beschikbaar is via Lenovo en Best Buy'.

Daarnaast zijn op het evenement beelden van andere games getoond. Zo laat een van de titels spelers deelnemen aan een potje Holochess. Andere beelden toonden onder meer veldslagen waarin AT-AT's werden ingezet.