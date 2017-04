Door Julian Huijbregts, vrijdag 21 april 2017 08:56, 0 reacties • Feedback

In een rapport van Apple over ongelukken binnen kantoren van bedrijf wordt melding gemaakt van een prototype van een bril. Een gebruiker die de bril testte kreeg last van haar ogen en zei een laserflits te kunnen zien. Mogelijk gaat het om een augmentedrealitybril.

De details staan in een rapport dat per ongeluk naar een paar honderd Apple-medewerkers is gestuurd en in handen is van Gizmodo. Die website heeft niet het hele rapport online gezet, maar citeert een aantal incidenten, waaronder het voorval met de bril.

Volgens het rapport werd de vrouw die last kreeg van haar ogen, door het gebruik van de bril doorverwezen naar een optometrist en heeft Apple het prototype veiliggesteld voor verder onderzoek. Bij een ander incident klaagde een medewerker over pijn aan zijn ogen na gewerkt te hebben met een 'nieuw prototype'.

Er zijn weinig technische details, maar de informatie lijkt aan te duiden dat het gaat om een bril die net als de Google Glass informatie in het oog van de gebruiker projecteert. De incidenten vonden plaats op 21 februari en 2 maart, waaruit is op te maken dat de prototypes nog recent werden getest.

Apple-ceo Tim Cook heeft eerder aangegeven dat hij toekomst zit in augmentedreality. In november vorig jaar verscheen een gerucht dat Apple zou werken aan een ar-bril die draadloos verbonden kan worden met een iPhone. In januari stelde een blogger dat Apple samen met Zeiss werkt aan een Google Glass-concurrent en dat die bril nog dit jaar uit zal komen.



Google Glass