Gerucht: Apple wil ar-headset in 2022 uitbrengen en ar-bril volgt in 2023

Volgens The Information wil Apple in 2022 een augmentedrealityheadset uitbrengen en een jaar daarna zou een compactere ar-bril moeten volgen. Apple zou de data genoemd hebben tijdens een interne bijeenkomst in oktober.

The Information claimt dat er duizend medewerkers aanwezig waren bij de meeting. Mike Rockwell, die aan de leiding staat van het Apple-team dat aan ar-apparaten werkt, zou tijdens de bijeenkomst nieuwe details over ontwerp en features van de ar-apparaten hebben bekendgemaakt. The Information baseert zich op anonieme bronnen die bij het evenement aanwezig waren.

Volgens MacRumors staat in het artikel van The Information dat de ar-headset een functie krijgt om 3d-scans te maken. Het apparaat zou eruitzien als een Oculus Quest-headset, maar dan met een wat slanker ontwerp. De headset heeft naar verluidt schermen met een hoge resolutie en camera's.

Het eerste ar-apparaat van Apple zou in staat zijn om omgevingen nauwkeurig vast te leggen en daar virtuele objecten op te plaatsen. Dat zou gedemonstreerd zijn met een virtuele koffiemachine die op een echte tafel werd gezet in een ruimte met een aantal mensen. Het virtuele koffieapparaat zou achter mensen verdwijnen zodra die ervoor gaan staan.

Apple zou ontwikkelaars volgend jaar willen aanmoedigen om apps te maken voor het apparaat. Misschien betekent dit dat Apple de ar-headset al eerder dan in 2022 laat zien. De headset zou intern bekendstaan onder de codenaam N301, terwijl de ar-bril die daarna moet volgen, codenaam N421 heeft. Van laatstgenoemde bril zouden er prototypes zijn die lijken op een zonnebril met een dik frame.

De nieuwe informatie is anders dan geruchten die in de afgelopen maanden naar buiten werden gebracht. Analist Ming-Chi Kuo zei vorige maand dat Apple van plan is om in 2021 een ar-apparaat uit te brengen. De analist staat bekend om zijn nauwe banden met bronnen binnen Apple en hij heeft in de afgelopen jaren vaak juiste informatie voortijdig naar buiten gebracht.