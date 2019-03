Gerucht: Apple neemt ar-bril binnen anderhalf jaar in massaproductie

Apple zou zijn bril voor augmented reality eind dit jaar of uiterlijk in de lente van volgend jaar in massaproductie nemen, zo claimt een bekende analist die vaak over Apple schrijft. De bril zou voor de werking afhankelijk zijn van de iPhone.

Het rekenwerk, de rendering, de locatiebepaling en de internetverbinding komen van de iPhone, zodat de bril grotendeels als display dient, meldt 9to5Mac op basis van een rapport van Minng-Chi Kuo. Hij heeft in het verleden vaak vroegtijdig juiste info over onaangekondigde Apple-producten gepubliceerd. De bril zou naast een scherm ook camera's aan boord hebben om diepte in te schatten en de omgeving te kunnen zien.

Het is onbekend hoe de iPhone en de bril een verbinding hebben, maar vermoedelijk gebeurt dat draadloos. Door de iPhone het rekenwerk te laten overnemen, is er minder hardware nodig in de bril. Die zou daardoor minder zwaar kunnen zijn dan anders nodig was geweest.

Vermoedelijk werkt de bril met ARKit-apps. Apple biedt ARKit sinds anderhalf aan en ontwikkelaars kunnen apps maken die werken met augmented reality via het camerabeeld van iPhones. De elektronicafabrikant zegt al jaren een grote toekomst te zien in augmented reality.