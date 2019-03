Openwereldhorrorgame The Sinking City is uitgesteld tot 27 juni

The Sinking City is met drie maanden uitgesteld. Uitgever Bigben en ontwikkelaar Frogwares doen dat zodat de game in een minder drukke periode uitkomt. De detectivegame is geïnspireerd door horrorverhalen van H.P. Lovecraft.

In een videoboodschap verklaart de Oekraïense ontwikkelaar dat de game later uitgebracht wordt omdat er de komende tijd veel goede games verschijnen. De verschijningsdatum was oorspronkelijk 21 maart. De studio gaat de tijd naar eigen zeggen gebruiken om de game verder te optimaliseren en 'een beetje beter' te maken.

The Sinking City is volgens de makers een actie- en onderzoeksgame die zich afspeelt in een open wereld. De omgeving is geïnspireerd door de boeken van H.P. Lovecraft, die bekendstaat om zijn horrorverhalen. De game draait om Charles, een privédetective die in Oakmont de oorzaak van een rampzalige, bovennatuurlijk overstroming moet achterhalen. De game komt uit voor de pc, de PlayStation 4 en de Xbox One. Tweakers publiceerde tijdens de E3-beurs vorig jaar een preview van The Sinking City.