Frogwares brengt volgend jaar nieuwe Sherlock Holmes-game uit

Frogwares heeft Sherlock Holmes Chapter One aangekondigd. De game is een prequel die zich afspeelt voor de gebeurtenissen in de eerdere Sherlock Holmes-games die de ontwikkelaar maakte. De nieuwe game komt uit voor consoles en de pc.

Sherlock Holmes is in de nieuwe game Chapter One 21 jaar oud. Volgens de makers krijgen spelers daardoor te maken met een versie van de detective die in de originele boeken niet aan bod is gekomen. Frogwares beschrijft de jonge Sherlock als 'meer ruw talent dan verfijnd genie, roekeloos, ongeduldig, een tikkeltje brutaal, maar onbewust al op weg naar grootsheid'.

De game wordt omschreven als een verhaalgedreven detectivethriller die zich afspeelt op een mediterraans eiland, waar Sherlock Holmes de mysterieuze dood van zijn moeder onderzoekt. Frogwares ontwikkelt het spel en gaat het ook zelf uitgeven. De studio maakte eerder al games in de Sherlock Holmes-serie; de eerste verscheen in 2002 en de laatste in 2016.

Wanneer Sherlock Holmes Chapter One precies verschijnt, is nog niet bekend. Vooralsnog zegt Frogwares dat de game in 2021 uitkomt. Het spel zal verschijnen op Steam, in de Epic Games Store en op GOG. Verder komen er versies voor de Xbox One, de PlayStation 4 en de next-genconsoles.