Xiaomi brengt RedmiBook-laptops van 13", 14" en 16" met Ryzen 4000 uit in China

Xiaomi heeft nieuwe RedmiBook-laptops aangekondigd die zijn uitgerust met AMD Ryzen Mobile 4000-processors. Het gaat om modellen van 13", 14" en 16". Alle modellen hebben een full-hd-scherm. RedmiBooks worden nog niet in Europa verkocht.

De nieuwe RedmiBooks worden geleverd met AMD's Ryzen 5 4500U-hexacore of de Ryzen 7 4700U-octacore. Het kleinste model heeft maximaal een 1TB-ssd; bij de grotere versies is dat 512GB. Verder is er keus uit 8 of 16GB ram.

Volgens Gizmochina, dat een presentatie van de laptops bijwoonde, zijn de grotere modellen niet duurder dan de kleinste versie. De configuratie van alle formaten is ongeveer gelijk. De uitvoeringen van 13" en 14" moeten het doen met een schermhelderheid van maximaal 250cd/m², bij de 16"-versie is dat 300cd/m².

De laptops zijn voorzien van Windows 10 Home Chinese Edition en worden vanaf 1 juni verkocht, maar voorlopig alleen in China. Mochten de laptops in de toekomst naar Europa komen, dan zijn de prijzen waarschijnlijk hoger. Vooralsnog heeft Xiaomi alleen zijn Mi Notebook Air in Europese landen verkocht.