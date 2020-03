Eerste fysieke Xiaomi-winkel van Nederland komt nog voor medio 2020

Xiaomi wil nog in de eerste helft van dit jaar een fysieke winkel openen in Nederland. Dat zegt een vertegenwoordiger tegen Androidworld. Waar de winkel van de Chinese techgigant moet komen te staan, wordt nog niet prijsgegeven.

Meer informatie geeft de woordvoerder op dit moment niet. Androidworld tekent verder aan dat Xiaomi eerder via vacatures liet doorschemeren dat het de steden Den Haag, Rotterdam en Amsterdam ziet als geschikte kandidaten om hun eerste winkel te huisvesten. Het is nog niet duidelijk of het zal gaan om shop-in-shops of losstaande winkels.

Xiaomi heeft de Nederlandse markt al betreden. Via de Nederlandse Mi Store zijn echter geen producten te bestellen, maar wordt doorgelinkt naar Nederlandse verkooppunten waar de Xiaomi-producten daadwerkelijk verkrijgbaar zijn.

Xiaomi maakt naast smartphones ook wearables, hoofdtelefoons, mediaspelers, slimme huishoudelijke apparatuur, televisies, laptops, powerbanks, bewakingscamera's, elektrische scooters en meer. Het bedrijf zet zich als prijsvechter in de markt, met de Pocophone F1 als een bekend voorbeeld.