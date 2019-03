Xiaomi komt officieel naar de Benelux

De Chinese elektronicafabrikant Xiaomi, vooral bekend van zijn smartphones, komt met een aantal producten naar de Benelux. Het bedrijf zal de betreding van de markt in de Benelux officieel bekendmaken tijdens een persevenement in Amsterdam op 28 maart.

Welke producten Xiaomi in de Benelux gaat introduceren, is nog niet bekend. In de uitnodiging die naar de Nederlandse en Belgische pers is gestuurd, worden vier toestellen genoemd die de journalisten in het Bimhuis in Amsterdam ter plekke kunnen testen. Het gaat om de nieuwe Mi 9 smartphone die Xiaomi eind februari in Peking onthulde, de Mi Laptop Air, de Mi Laserprojector en de Mi Electric Scooter.

Of deze producten ook daadwerkelijk hier in de winkels komen te liggen, zal op 28 maart pas duidelijk worden wanneer het bedrijf zijn Beneluxplannen uiteen zet. De komst van de Mi 9 smartphone lijkt zeer aannemelijk. Dat toestel werd eerder ook al geïntroduceerd in Spanje, Italië en Frankrijk.

Met name sommige smartphones en wearables van Xiaomi waren al langer verkrijgbaar in Nederland en België via verschillende webshops. De verwachting is dat Xiaomi een eigen webwinkel zal openen in de Benelux, zoals dat intussen ook in Spanje, Frankrijk en enkele andere Europese landen is gebeurd.