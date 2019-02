Xiaomi onthult slimme speaker met aanraakscherm

Xiaomi heeft bekendgemaakt dat het werkt aan de Xiao Ai Touchscreen Speaker Box. Het gaat om een slimme luidspreker met aanraakscherm, waarmee de Chinese fabrikant de concurrentie wil aangaan met toestellen als de Google Home Hub en de Echo Show van Amazon.

De Xiao Ai Touchscreen Speaker Box is een smarthomehub met een aanraakscherm van 4”. Behalve als slimme luidspreker kan het gadget gebruikt worden om andere apparaten van Xiaomi te bedienen, zoals airconditioningsystemen, luchtreinigers, slimme verlichting, camera’s en de Zero Smart Doorbell, die het bedrijf onlangs aankondigde.

Het apparaat laat zich ook bedienen via spraak. Het is echter nog niet duidelijk welk besturingssysteem de Xiao Ai Touchscreen Speaker Box aandrijft en dus ook niet welke spraakassistent het toestel aan boord heeft. Het aanraakscherm fungeert volgens Engadget ook als een moderne klokradio, die de gebruiker kan wekken met muziek en met video’s. Ook zou het toestel de keuze bieden uit verschillende 'wijzerplaten' die de gebruiker naar eigen smaak kan aanpassen.

De Xiao Ai Touchscreen Speaker Box verschijnt voorlopig niet op de markt. Op 28 februari start een open bèta. Het is niet denkbeeldig dat het apparaat daarna eerst in China wordt uitgebracht. Over de beschikbaarheid in de rest van de wereld heeft Xiaomi nog niets bekendgemaakt.