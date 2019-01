Xiaomi onthult budgetsmartphone Redmi Go met Android Go

Xiaomi heeft zijn nieuwe Redmi Go onthuld. Zoals de naam doet vermoeden, draait het toestel op Android Go. Voor de rest gaat het om een bescheiden smartphone met een 5"-scherm die voor minder dan 80 euro op de markt moet komen.

Xiaomi heeft het toestel onthuld op Twitter, maar vertelt er verder weinig over. Het scherm krijgt een 720p-resolutie, een Qualcomm Snapdragon met kloksnelheid 'tot 1,4GHz', een 3000mAh-accu, een frontcamera met 5 megapixels en een 8-megapixelcamera met flitser aan de achterkant. De prijs is gemeld door WinFuture, maar het is niet duidelijk waar de site zijn informatie op baseert.

Android Authority pakt er uitgelekte informatie bij over deze telefoon, namelijk een tweet van Ishan Agarwal, een Indiër die zichzelf een 'techlekker' noemt. Zijn specificaties komen overeen met die van Xiaomi, maar daarin wordt wel specifiek de Snapdragon 425 genoemd. Of het toestel naar de Benelux komt, is niet met zekerheid te zeggen. Xiaomi heeft met onder andere Kruidvat wel een officieel verkooppunt in Nederland en ook in België valt er aan de telefoons van Chinese makelij te komen.