Gerucht: Xiaomi Mi 9 heeft dieptesensor aan achterkant

Xiaomi zou een dieptesensor die werkt met time-of-flight om de afstand tot objecten te berekenen op zijn Mi9-smartphone zetten, zo vermeldt een gerucht uit China. De telefoon zou een primaire camera met een resolutie van 48 megapixels hebben.

Het ontwerp zou lijken op de OnePlus 6T aan de voorkant en de Huawei P20 Pro aan de achterkant, vermeldt de Weibo-gebruiker die de informatie online heeft gezet. Hij of zij laat vaker informatie zien van onaangekondigde smartphones. De derde lens aan de achterkant, naast de 48MP-camera en 3d-dieptesensor, is een 12MP-camera.

De telefoon kan zijn 3500mAh-accu opladen met 32W, zo claimt de informatie. De telefoon zou 155x75mm groot en 7,6mm dik zijn. Het display is volgens de informatie een oledscherm met een diagonaal van 6,4" en een resolutie van 19:9. De telefoon zou beschikken over een Snapdragon 855 van Qualcomm.

Xiaomi zou zijn Mi9 in maart willen uitbrengen. Dat zou negen maanden zijn na de Mi8, die aan het begin van vorige zomer uitkwam. Als dat klopt, zou Xiaomi hem snel aankondigen. De fabrikant heeft een evenement gepland staan, maar daar laat het volgens geruchten een Redmi Pro-toestel zien.

Er is inmiddels ook een video online verschenen van wat een vouwbare smartphone van Xiaomi zou zijn. Het toestel op de video van Evan Blass, ook bekend als @evleaks, heeft het scherm aan de buitenkant zitten, zoals de enkele maanden geleden gepresenteerde Royole Flexpai. Deze heeft echter een vouw aan elke kant zitten, waardoor het 'grote scherm' verdeeld is in drie vlakken in opgevouwen vorm.