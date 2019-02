Xiaomi onthult Mi 9 op 20 februari

Xiaomi kondigt zijn komende Mi 9-smartphone op 20 februari aan tijdens een evenement in Peking. Daarmee valt de onthulling van het high-end toestel op dezelfde dag als Samsung de Galaxy S10 presenteert.

Xiaomi heeft volgens onder andere Xiaomi Today de datum bekendgemaakt via een aankondiging in het Chinees. Naast de melding dat de onthulling op 20 februari in Peking plaatsvindt, staat op de aankondiging dat de Mi 9 intern bekendstaat onder de codenaam 'Battle Angel'. Volgens de fabrikant gaat het om de Mi-telefoon die er 'het best uitziet tot nu toe'. Op foto's van het vermeende toestel lijkt op te maken dat deze geen gat in het scherm heeft, zoals meerdere toestellen dit jaar, maar een inkeping bovenaan voor de frontcamera. Op 20 februari houdt Samsung overigens zijn Unpacked-evenement in San Francisco, waar het bedrijf naar verwachting zijn Galaxy S10-modellen gaat aankondigen.

In eerdere geruchten kwamen al enkele specificaties van het toestel naar voren. Zo zou de smartphone over drie camera's aan de achterkant beschikken: een 48-megapixelcamera, een 12-megapixelvariant en een 3d-dieptesensor. De processor zou de Snapdragon 855 van Qualcomm zijn en het toestel zou een 6,4"-oledscherm krijgen. De verwachting is dat Xiaomi drie varianten uitbrengt, met 6GB ram en 128GB opslag, 8GB ram en 128GB opslag en 8GB ram en 256GB opslag. De accucapaciteit zou 3500mAh bedragen, met snellaadoptie van 32W.