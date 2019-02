Samsung kondigt 8k- en 4k-tv's in Qled-serie voor 2019 aan

Samsung heeft bij een evenement in Portugal zijn Qled-lijn van televisies voor 2019 aangekondigd. Het bedrijf komt met meer dan twintig modellen, waaronder de Q950R met 8k-resolutie.

De Qled Q950R-serie komt beschikbaar in schermformaten van 65 tot en met 98 inch, waar 8k-modellen van vorig jaar een maximaal schermformaat van 85 inch hadden. De 8k-tv's hebben hdmi 2.1 waarmee 8k-beelden met 60Hz ontvangen kunnen worden. De nieuwe Qled-line-up bestaat verder uit 4k-tv's in de lijnen Q90R, Q85R, Q80R, Q70R en Q60R. De hebben schermformaten van 43 tot en met 82 inch, waar die van vorig jaar op maximaal 75 inch uitkwamen.

Samsung benadrukt dan ook in te zetten op grootte en haalt daarbij onderzoek van IHS Markit aan, waaruit zou blijken dat er in 2018 2,1 miljoen tv's van 75 inch en groter zijn verkocht, wat dit jaar naar verwachting zou groeien naar 3 miljoen en tegen 2022 naar 5,8 miljoen.

Voor alle Qled-tv's geldt dat ze een 'quantum processor' van Samsung hebben, voor onder andere upscaling en dat ze hdr10+ ondersteunen. Verder meldt Samsung dat de '2019 Qled-tv's' uitgerust zijn met 'Direct-Full Array', oftewel full array local dimming, maar bij de Q60R-lijn is dat niet het geval.

Zoals tijdens de CES al aangekondigd voorziet de fabrikant zijn tv's dit jaar van iTunes en AirPlay 2 van Apple en van Samsungs spraakassistent Bixby en de Assistant van Google. Verder maakt Samsung bekend dat de designmodellen The Frame en The Serif dit jaar ook onder de Qled-lijn gaan vallen. Die tv's brengt het bedrijf in april uit.

De prijzen voor alle genoemde tv's maakt Samsung later bekend.