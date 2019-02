NASA neemt afscheid van Opportunity-rover op Mars

NASA heeft 15 jaar na de landing van de Opportunity op Mars afscheid van de rover genomen. De ruimtevaartorganisatie verloor in juni vorig jaar het contact met de Opportunity en wist dit niet te herstellen.

NASA heeft sinds juni 2018 meer dan duizend commando's gestuurd om contact te leggen met Opportunity maar het mocht niet baten. Daarmee is de missie van de Marsrover officieel ten einde. De ruimtevaartorganisatie hoopte dat in de afgelopen maanden wind de hoeveelheid stof van de zonnepanelen van het rijtuig zou blazen.

Een grote torm in juni zorgde ervoor dat die panelen bedekt werden onder een laag stof. De storm was zo hevig dat de zon vanuit het oogpunt van Opportunity niet zichtbaar was, zodat deze hoe dan ook niet kon laden. Maar ook voordat het contact verloren ging vertoonde de rover al de nodige gebreken.

Vanaf 2015 werkte bijvoorbeeld de 256MB aan flashgeheugen al niet meer, waardoor het systeem elke ochtend bij het ontwaken uit zijn diepe slaap alles vergeten was. NASA moest daarom alle gegevens vanuit het kortetermijngeheugen zo snel mogelijk doorsturen. NASA bracht de rover elke nacht in diepe slaap omdat de arm van Opportunity relatief snel na de landing blijvend warmte genereerde en daardoor de accu te snel dreigde leeg te trekken. Op het laatst werkte de diepe slaap ook niet optimaal meer, omdat de klok van de rover ontregeld was.

Door kunstgrepen van NASA, de goede accu en wat geluk was de missie toch enorm succesvol. De accu van de Marsrover was ontworpen voor vijfduizend cycli van laden en ontladen en hij had op het moment van het verlies van het contact nog steeds 85 procent van zijn capaciteit over. In combinatie met de periodieke wind op Mars die het stof van de zonnepanelen blies, zorgde dat ervoor dat de rover het veel langer uithield dan gepland. Aanvankelijk zou het om een missie van 90 dagen gaan en de rover zou maximaal een kilometer afleggen.

Het rijtuig hield het echter vijftien jaar uit en legde daarbij 45 kilometer af, met een piekafstand van 220 meter op 20 maart 2005. Daarbij verstuurde het 217.000 afbeeldingen waaronder vijftien 360-gradenfoto's. Opportunity begon zijn reis op het Marsoppervlak op 24 januari 2004 in de Meridiani Planum-regio. Hij eindigde deze in Perseverance Valley, oftewel de Vallei der Volharding.