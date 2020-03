NASA noemt Mars 2020-rover 'Perseverance'

NASA heeft de naam van zijn rover die volgend jaar op Mars moet landen bekendgemaakt. Uit 28.000 inzendingen is de keuze op Perseverance gevallen. In juli van dit jaar moet de lancering plaatsvinden.

Perseverance is de opvolger van Curiosity, die sinds 2012 het oppervlak van Mars onderzoekt. Eerdere namen van Mars-rovers waren Sojourner uit 1997 en Spirit en Opportunity, die in 2004 op de planeet landden. In alle gevallen kwamen de namen uit een door NASA uitgeschreven wedstrijd.

Dit keer waren er 28.000 inzendingen van scholieren. Een team van 4700 vrijwilligers brachten dat aantal terug tot eerst 155 en vervolgens 9. Op die selectie, met namen als Endurance, Promise en Courage, kon het publiek stemmen. Die ronde leverde 770.000 stemmen op, waaruit Perseverance als winnaar naar voren kwam.

De rover zal onder andere onderzoek doen naar microbieel leven en naar omstandigheden met betrekking tot het klimaat en de atmosfeer die van invloed kunnen zijn op eventuele toekomstige astronauten. Perseverance gaat op Mars bodemsamples verzamelen, die bij een latere Mars Sample Return-missie terug naar de aarde gebracht moeten worden voor verdere analyse. Hij bevat een boor om monsters van de grond te nemen en deze in buisjes te plaatsen, die in een cache achtergelaten kunnen worden. Perseverance bevat ook 23 camera's voor zijn verkenningswerk.

Ergens in juli of augustus moet de lancering van Perseverance plaatsvinden. Dan bevinden Mars en de aarde zich in gunstige posities ten opzichte van elkaar, om de planeet met zo weinig mogelijk energie te kunnen bereiken.