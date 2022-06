Marsrover Perseverance is geland op Mars en heeft eerste foto gestuurd - update

NASA's Marsrover Perseverance landt donderdagavond op de rode planeet. De rover die op 30 juli vorig jaar werd gelanceerd heeft een reis van 471 miljoen kilometer naar Mars afgelegd en moet om 21:55 geland zijn. De landingsprocedure duurt zeven minuten.

Update 21:56: Perseverance is geland op Mars. In uren en dagen na de landing zal de Marsrover de beelden die tijdens de landing zijn gemaakt naar de aarde sturen. Een eerste thumbnail van een foto van de aankomst is inmiddels aangekomen en bevestigt de succesvolle landing.

De eerste foto die Perseverance op Mars heeft gemaakt

De afgewerkte checklist van de landing van Perseverance

Het oorspronkelijke artikel:

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA start om 20:15 uur Nederlandse tijd met een live-uitzending met commentaar in aanloop naar en tijdens de landing. Beelden van de landing zelf zijn niet realtime beschikbaar. Perseverance is voorzien van diverse camera's die de landing vastleggen, maar die opnames kunnen pas in de dagen na de landing teruggestuurd worden naar de aarde.

Tweakers heeft een achtergrondartikel gepubliceerd over de landingsprocedure van Perseverance en de techniek die gebruikt wordt om op grote afstand te communiceren met de Marsrover. Vanwege de complexe procedure noemt NASA de landing ook wel de zeven 'horrorminuten'.





Tijdens de landingsprocedure stuurt de Marsrover wel direct signalen terug naar aarde, waaruit moet blijken of de verschillende fases van de landing succesvol zijn verlopen. Dat begint om 21:38 uur met de cruise stage separation en eindigt als alles goed verloopt om 21:55 uur met de touchdown in de Jezero-krater op Mars. In feite vinden de gebeurtenissen 11 minuten een 22 seconden eerder plaats. Zo lang duurt het momenteel voordat de signalen de aarde bereiken.

Perseverance lijkt veel op zijn voorganger Curiosity, die sinds 2012 op Mars aanwezig is en nog altijd actief is. De nieuwe Marsrover heeft echter tal van nieuwe instrumenten en experimenten aan boord. Vorig jaar publiceerde Tweakers een uitgebreid achtergrondartikel over Perseverance, met uitleg over de verbeteringen en de verschillende experimenten die de Marsrover aan boord heeft.