Eerste poging Perseverance-rover om rotsmonsters te verzamelen op Mars mislukt

De eerste poging van NASA's Marsrover Perseverance om een monster van Mars-gesteente te verzamelen, was niet succesvol. Dat laat de ruimtevaartorganisatie weten, op basis van gegevens die door Perseverance naar de aarde zijn verzonden.

"Gegevens die naar de aarde zijn gezonden door NASA's Perseverance-rover na zijn eerste poging om een rotsmonster op Mars te verzamelen en het in een sample-buis af te sluiten, geven aan dat er geen rots werd verzameld tijdens de eerste sampling-activiteit", schrijft NASA.

Volgens de ruimtevaartorganisatie werkte de boor, het coring bit en de titanium buis voor monsters wel 'zoals bedoeld'. Na afloop van dit volledig autonome verzamelproces, wordt het volume van het monster gemeten. "De sonde stuitte niet op de verwachte weerstand die er zou zijn als er een monster in de buis zat", schrijft NASA.

Het Perseverance-team onderzoekt wat er mis is gegaan. Perseverance gaat volgens NASA verder met het verkennen van de Jezero-krater, terwijl het team op aarde 'de activiteiten evalueert'. De eerste indruk is volgens NASA dat het rotsobject niet reageerde zoals de organisatie verwachtte. Een hardwareprobleem is minder waarschijnlijk, meldt NASA.

Perseverance onderzoekt deze Jezero-krater op het Mars-landschap voor tekenen van eerder leven en verzamelt daar monsters van rotsen en de grond. De eerste poging hiertoe was dus niet succesvol, maar Perseverance heeft in totaal 43 titanium buisjes voor bodemmonsters. Volgens de plannen van NASA moeten daarvan tenminste 20 gevuld worden met monsters van de Marsbodem.

"Hoewel dit niet de 'hole-in-one' is waar we op hoopten, zijn er altijd risico's verbonden aan het inslaan van nieuwe wegen," schrijft Thomas Zurbuchen, associate administrator van NASA's Science Mission-directoraat. "Ik heb er vertrouwen in dat we het juiste team hebben dat hieraan werkt en we zullen doorzetten in het vinden van een oplossing om toekomstig succes te verzekeren."

De sample-buis (links) en het boorgat van Perseverances eerste verzamelpoging. Afbeeldingen via NASA