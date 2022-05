The Ascent-update voegt raytracing toe aan Game Pass-versie voor pc - update

De ontwikkelaar van actie-rpg The Ascent heeft raytracing toegevoegd aan de Game Pass-versie van het spel voor de pc. DLSS ontbreekt vooralsnog. De Steam-versie van The Ascent had beide functies al bij release.

De update, waarvan de patchnotes op Steam staan, voegt verschillende grote verbeteringen toe aan de verschillende versies van het spel. De voornaamste daarvan is de toevoeging van raytracing aan de Game Pass-versie van het spel voor de pc.

Vlak na release kwamen gebruikers erachter dat die feature wél in de Steam-versie van The Ascent zat, maar nog niet in de Game Pass-versie uit de Windows Store. Datzelfde gold voor Nvidia's DLSS. De ontwikkelaar gaf toen al aan dat de features zo snel mogelijk naar de Game Pass-versie voor pc zouden worden gebracht, maar dat dat extra ontwikkelwerk vergde.

In de meest recente update wordt raytracing toegevoegd. De functie komt niet beschikbaar voor consoles. Neon Giant gaf in een interview met Wccftech ook aan dat raytracing beschikbaar komt voor de pc-versies van het spel. De studio gaf toen ook aan dat het geen plannen heeft om AMD's FidelityFX Super Resolution-supersamplingtechniek te ondersteunen.

De nieuwe update zou ook de prestaties van het spel in DirectX 12 verbeteren. Ook krijgt de pc-versie van het spel een cpu-prestatiemodus voor minder krachtige pc's en wordt het inladen van npc's verbeterd. De stabiliteit van The Ascent wordt verbeterd op alle platforms. Er zijn ook verschillende bugs en crashes opgelost, zowel in de singleplayer- als de co-op-modus.

The Ascent verscheen 29 juli voor de Xbox One, Xbox Series X/S en de pc. Het is een 'actieshooter-rpg' met een cyberpunkthema. Op de Xbox Series X draait de game in een 4k-resolutie met een framerate van 60fps. De game heeft een adviesprijs van 30 euro, maar is ook inbegrepen bij het Game Pass-abonnement.

Update, 11:38: Eurogamer meldt dat DLSS 'eerder deze week met een kleine update' is toegevoegd aan de Game Pass-versie voor de pc, maar dit lijkt niet het geval te zijn. Ontwikkelaar Neon Giant meldt op Twitter dat het nog bezig is om deze feature toe te voegen aan de Game Pass-versie voor de pc. Het artikel is hierop aangepast.