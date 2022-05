The Ascent-video toont gamewereld vanuit eerste persoon via ontgrendelde camera

Griff Griffin, een gamer en tekstschrijver bij gameontwikkelaar Frontier, heeft via het ontgrendelen van de camera de onlangs uitgekomen actie-rpg The Ascent in eerstepersoonsperspectief gespeeld. Dat is opvallend, omdat de game normaal gesproken een isometrisch perspectief heeft.

Griffin heeft de video met de gameplay vanuit eerstepersoonsperspectief op zijn eigen YouTube-kanaal gezet. Hij legt ook uit hoe hij dit cameraperspectief heeft aangepast. Hiervoor gebruikte Griffin een tool genaamd Universal Unreal Engine 4 Unlocker. Dit programma moet worden geopend tijdens het draaien van de pc-versie van The Ascent, waarna in een consolevenster allerlei commando's kunnen worden ingevoerd, onder meer voor het gebruik van een vrije camera.

Vanuit het eerstepersoonsperspectief komt de gedetailleerde, kleurrijke en futuristische wereld misschien nog wel meer tot leven dan wanneer het normale, isometrische perspectief wordt gehanteerd. The Ascent speelt zich af op Veles, een cyberpunkwereld die gerund wordt door The Ascent Group. Dat is een megabedrijf dat vrijwel alles bezit. Spelers nemen de rol aan van een medewerker, maar dan stopt het bedrijf plotseling zijn activiteiten. De game is solo te spelen of in co-op met maximaal drie andere spelers.

The Ascent is gemaakt door een Zweedse indiestudio met twaalf medewerkers. Het is de eerste titel van de studio, al werken er wel enkele veteranen uit de gamewereld die eerder werkten aan games in de Wolfenstein en Gears of War-gamereeksen. Het spel is beschikbaar via Steam en voor de verschillende Xbox-consoles. Op de Xbox Series X draait de game in een 4k-resolutie in combinatie met een framerate van 60fps. Het spel kost dertig euro en is onderdeel van het Xbox Game Pass-abonnement.