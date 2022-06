Actie-rpg The Ascent met cyberpunkthema verschijnt op 29 juli voor Xbox en pc

The Ascent, een game die door de makers wordt omschreven als een actieshooter-rpg, verschijnt op 29 juli voor Xbox-consoles en op Steam. De Xbox-versie is ook onderdeel van Game Pass. Het spel heeft een cyberpunkthema en kan coop of solo gespeeld worden.

The Ascent speelt zich af op Veles, een cyberpunkwereld die gerund wordt door The Ascent Group. Dat is een megabedrijf dat vrijwel alles bezit. Spelers nemen de rol aan van een medewerker op het moment dat het bedrijf plots om onbekende reden zijn activiteiten stopzet.

De game is een actieshooter-rpg die alleen gespeeld kan worden, of in coop met maximaal drie anderen. Dat werkt zowel online als lokaal. Rpg-elementen zijn er in de vorm van skill points en augmentations.

The Ascent is de eerste game van Neon Giant, een Zweedse indiestudio met twaalf medewerkers. Volgens uitgever Curve Digital werken er diverse veteranen bij de studio die onder andere gewerkt hebben aan games in de Gears of Wars-, BUlletstorm- en Wolfenstein-franchises.

Het spel komt uit op Steam en voor Xbox-consoles van de huidige en vorige generatie. Op de Xbox Series X draait de game in een 4k-resolutie met een framerate van 60fps. De game krijgt een adviesprijs van 30 euro, maar is ook inbegrepen bij het Game Pass-abonnement.