Lead gameplay designer van Cyberpunk 2077 verlaat CD Projekt RED

De lead gameplay designer van Cyberpunk 2077, Andrzej Zawadzki, verlaat CD Projekt RED. Zawadzki was bijna acht jaar in dienst bij de gamestudio. Hij begon als QA-tester bij het bedrijf, waarna hij ruim vier jaar aan Cyberpunk heeft gewerkt.

Zawadzki kondigt zijn vertrek aan op Twitter, waar hij schrijft dat zijn tijd bij de studio er na acht jaar op zit. "Het is tijd voor het nieuwe avontuur", meldt de ontwikkelaar. Zawadzki begon in 2013 als QA-tester bij CD Projekt RED en werkte sinds 2016 aan Cyberpunk 2077. Hij begon bij dat project als junior gameplay designer en werd gaandeweg gepromoveerd tot lead gameplay designer.

De ontwikkelaar maakt niet bekend bij welk bedrijf hij in de toekomst aan de slag gaat. Zawadski meldt op Twitter dat hij eerst een lange vakantie neemt. Dat doet hij tegenover Kyle Rowley, die voorheen ook aan Cyberpunk heeft gewerkt, maar tegenwoordig de director is van een onaangekondigde game van Control-ontwikkelaar Remedy Games.

Cyberpunk 2077 kwam op 10 december uit en ontving veel kritiek vanwege bugs en technische problemen. Alle versies van de game kampen met bugs, maar de originele PS4 en Xbox One hadden de meeste problemen. Ontwikkelaar en uitgever CD Projekt RED is onder andere aangeklaagd door investeerders, die vinden dat de studio niet eerlijk was over de technische staat van de game. Het bedrijf is bezig met het oplossen van de problemen, en brengt later deze maand Patch 1.2 uit.