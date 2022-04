Bètaversie van Linux-smartphone PinePhone vanaf nu te koop met Manjaro-distro

Pine64 is begonnen met het verkopen van de PinePhone, een smartphone die draait op Linux. De telefoon kost omgerekend 129 euro, of 150 dollar, en wordt eind april geleverd. Het gaat om een beperkte oplage en is gericht op early adopters met veel kennis van Linux.

De telefoon is al een aantal jaar in ontwikkeling. In april vorig jaar startte Pine64 met de voorverkoop van de ontwikkelaarsversie van de telefoon. Die versie draaide nog op Ubuntu-port UBports. De Beta Edition Linux SmartPhone, zoals de nieuwe PinePhone volledig heet, draait op Linux-distro Manjaro met Plasma Mobile OS-interface. In oktober schreven we een uitgebreide review van de PinePhone.

Vorige maand maakte Pine64 bekend dat het zou stoppen met het maken van verschillende PinePhones met allerlei Linux-distros, maar dat het volledig zou overstappen op het besturingssysteem Manjaro. Wel kunnen gebruikers nog andere besturingssystemen op de telefoon zetten.

Die nieuwe versie met Manjaro is nu dus te koop op de website van Pine64. Daarbij publiceert het bedrijf ook uitgebreide specificaties. Zo komt de telefoon met een ips-scherm van 5,95 inch met een beeldverhouding van 1440x720 pixels. De cpu is een Allwinner A64 met vier ARM Cortex A53-cores, die wordt gecombineerd met een Mali 400MP2-gpu.

Het interne geheugen is 2GB Lpddr3 sdram, met 16GB eMMC intern flashgeheugen. Het geheugen is uit te breiden met een microSD-kaart, tot 2TB. De telefoon heeft een 5-megapixelcamera aan de achterkant en een 2-megapixelcamera aan de voorkant. De telefoon komt met een makkelijk vervangbare accu van 2750 tot 3000mAh, die kan worden opgeladen met een 15W-5V 3A-snellader.

Pine64 waarschuwt dat de telefoon niet bedoeld is voor gebruikers die weinig weten van Linux en echt als earlyadoptertelefoon is bedoeld. "De telefoon is alleen bedoeld voor gebruikers met uitvoerige Linux-ervaring", schrijft het merk op de website. De communityprijs voor de telefoon is 150 dollar of 200 dollar met een convergence pack. Daarin zit een USB-C-dock waarmee de telefoon in een pc kan worden veranderd en waarop een muis, toetsenbord en monitor aangesloten kunnen worden. De winkelprijs moet 249 dollar worden, zodra deze op de markt wordt gebracht.