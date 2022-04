Pine64 brengt fysiek toetsenbord, cases en draadloze lader uit voor PinePhone

Pine64, de ontwikkelaar van de PinePhone, heeft vier accessoires uitgebracht voor de Linux-telefoon. De accessoires zijn een keyboardcase met een fysiek toetsenbord, een LoRa-case, een vingerafdruklezer en een case die draadloos laden met de PinePhone mogelijk maakt.

De accessoires zijn opgedoken in de webshop van Pine64, ontdekte Liliputing. Alle vier de accessoires zijn compatibel met zowel de originele PinePhone als de in november aangekondigde PinePhone Pro. De vier covers werden in november 2020 door Pine64 aangekondigd. Alle cases vervangen de achterkant van de PinePhone en klikken op die manier direct in de telefoon via de Pogo-pins in de midsectie van de telefoon, zonder extra kabels.

De keyboardcase, die een retailprijs krijgt van omgerekend 61 euro, maar tijdelijk omgerekend 43,96 euro kost, heeft 54 toetsen, opgedeeld in vijf rijen, met een grotere spatiebalk en entertoets. Het toetsenbord heeft een qwerty-layout, maar de keycaps kunnen verwisseld worden. De case weegt 191 gram, zonder telefoon, en heeft een eigen 6000mAh-accu, die de accucapaciteit van de PinePhone aanzienlijk vergroot. De firmware is open en zelf programmeerbaar en de case komt met een ongebruikte interne USB 2.0-header voor het klussen met aanvullende functionaliteit. De case is in eerste instantie ondersteund door postmarketOS, Manjaro Linux, DanctNIX en Mobian.

De vingerafdrukscannercase gebruikt ook de Pogo-pins en vervangt de originele achterkant. De scanner kan gebruikt worden om de telefoon te ontgrendelen, maar leest ook swipe-input, waardoor deze potentieel ook gebruikt kan worden voor UI-navigatie of scrollen. De i2c-bridge tussen de telefoon en de sensor maakt gebruik van open firmware. Die case kost nu omgerekend 21,98 euro.

De case die draadloos laden toevoegt werkt met elke OS, schrijft Pine64, en accepteert Qi Wireless en het Wireless Power Consortium-protocol, en laadt de telefoon met 5W. Deze case kost nu omgerekend 8,79 euro. De laatste case is een PineDio LoRa-add-on voorzien van een Semtech SX1262 LoRa-module. Er is open software beschikbaar zodat de LoRa-module werkt met de PinePhone, voor het ontvangen van LoRa-berichten. Omdat alle cases gebruikmaken van de Pogo-pins, betekent het wel dat maar een van de cases tegelijk gebruikt kan worden. Deze module kost tijdelijk omgerekend 17,58 euro.