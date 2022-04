Google roept via e-mail op om Teams-app voor Android te updaten

Google roept Android-gebruikers via e-mail op om hun Teams-installatie te updaten. Door een interactie tussen die app en het os kan het verkeren dat gebruikers geen noodnummers kunnen bellen. Het euvel is verholpen, maar het updaten gaat Google schijnbaar niet snel genoeg.

De e-mail is her en der op sociale media gepost. Hoeveel gebruikers de e-mail krijgen en welke variabelen dat bepalen, is niet duidelijk. Wat al wel bekend is, is dat Teams-versies lager dan 1416/1.0.0.2021194504 het probleem vertonen. De hulppagina waar Google naar linkt in de e-mail vermeldt dat Android 8 en hoger getroffen is door het euvel; voorheen werd gedacht dat dat 10 en later was.

De bijgewerkte versie van Teams is sinds ergens in de eerste helft van december beschikbaar. Op het gebied van Android wordt het probleem opgelost met de Android security-update van januari, die op dinsdag 4 januari verspreid zal worden. Per fabrikant en toestel verschilt het wel wanneer die update dan beschikbaar is, wat de Teams-update alsnog belangrijk maakt.

Android-journalist Mishaal Rahman en anderen hebben een uitgebreid verslag geschreven van hun uitzoekwerk op het gebied van dit euvel. Het probleem ligt hem erin dat Teams zich onbedoeld vele malen registreert als een app die in staat is om telefoontjes te plegen, inclusief noodoproepen. Dit is op zichzelf nog geen probleem, maar de app deed dat over een bepaalde periode verspreid veel meer dan een keer, waardoor het register volliep en het noodoproepsysteem kon falen. Dit gebeurde alleen als men niet ingelogd was in Teams.

Het probleem deed zich aanvankelijk voor bij de Pixel-telefoon van een Redditgebruiker. Google spreekt op de supportpagina echter niet van specifieke getroffen toestellen, maar nestelt de pagina wel onder 'Pixel Support', wat het enigszins onduidelijk maakt of in principe alle toestellen hierdoor getroffen worden, of alleen Pixels.