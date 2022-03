Microsoft brengt Teams-update uit die problemen noodoproepen op Android verhelpt

Microsoft heeft een update uitgebracht voor Teams op Android die de bug omtrent noodoproepen moet verhelpen. Deze nieuwe versie maakt ook eventuele 'schade' van voorgaande versies wat betreft dit probleem ongedaan.

Het gaat om versie 1416/1.0.0.2021194504 van de applicatie. De app maakt zijn invoer in het TelecomManager-onderdeel van het Android-systeem vrij wanneer hij na een update voor het eerst draait, wat het euvel moet verhelpen. Android zelf, en dan specifiek versie 10 en later, krijgen nog een update om de kwetsbaarheid te verhelpen. Die komt echter pas op 4 januari uit, met de Android-platformupdate van die maand.

Voor wie de update nog niet kan zien in de Play Store en er zeker van wil zijn dat hij of zij niet kwetsbaar is, geeft Google wat advies: zorg dat de Teams-app ingelogd is. Mocht dat niet lukken, dan is een herinstallatie van Teams ook een goede methode om de kwestie te mitigeren. Mocht de app niet ingelogd zijn, dan is het nog steeds geen zekerheid dat het probleem zich overigens voordoet.

Het probleem deed zich voor bij een Amerikaanse Redditgebruiker, die er daarna over postte. Zijn moeder kreeg een beroerte en hij plaatste een noodoproep met zijn Pixel 3, die op Android 11 draait. "Mijn toestel liep vast nadat de lijn één keer overging. Ik kon enkel door apps bladeren terwijl de oproep op de achtergrond wel doorging", vertelde hij. "Mijn telefoon gaf aan dat mijn locatie werd doorgestuurd naar de nooddiensten maar ik kreeg niemand te horen en kon niemand vertellen wat er aan de hand was."

Hoewel de getroffen gebruiker een Amerikaan is, zit de kwetsbaarheid in het Android-onderdeel dat een noodoproep plaatst, bijvoorbeeld vanaf het lockscreen. Dat doet vermoeden dat het probleem niet beperkt is tot de Verenigde Staten en zich in ieder land voor kan doen.

Rahman en anderen hebben een uitgebreid verslag geschreven van zijn uitzoekwerk op het gebied van dit euvel. Het probleem ligt hem erin dat Teams zich onbedoeld vele malen registreert als een app die in staat is om telefoontjes te plegen, inclusief noodoproepen. Dit is op zichzelf nog geen probleem, maar de app deed dat over een bepaalde periode verspreid veel meer dan een keer, waardoor het register volliep en het noodoproepsysteem faalde zoals het deed.