Rebellion toont eerste gameplay Sniper Elite 5 en brengt game in 2022 uit

Rebellion Developments heeft Sniper Elite 5 onthuld. Van de game kon men al een glimp opvangen tijdens The Game Awards, waar te zien was dat hij naar Game Pass komt, maar nu zijn er ook daadwerkelijke beelden van het spel.

Sniper Elite 5 heeft de gameplay die bekend is van de voorgaande games in de serie; een deel van de trailer is ook gameplay. Ook is duidelijk dat de game zich in Frankrijk afspeelt in 1944. Hoofdrolspeler Karl Fairburne moet uitzoeken wat de Nazi-operatie genaamd Kraken precies inhoudt. Aan de beelden te zien heeft het iets met een raket te maken.

Sniper Elite is een third-person shooter die zich tijdens WO2 afspeelt. Spelers moeten in hun eentje missies tegen de nazi's volbrengen, met als voornaamste wapens hun scherpschuttersgeweer en hun sluipvaardigheden. Een prominent onderdeel van de game is het X-ray kill cam system, waarbij een doorsnede van een doelwit te zien is, compleet met de schade die een kogel of handwapen intern aanricht.

Sniper Elite 5 komt volgens de trailer ergens in 2022 uit. Het einde van de trailer noemt de platformen Windows via Epic, Steam en Microsoft en de consoles Xbox One, Xbox Series X en S, PlayStation 4 en 5. Ook is de game straks dus op de Game Pass-abonnementsdienst te vinden. Voorgaande games kwamen ook naar Nintendo-consoles, maar daarover wordt in ieder geval nu nog niet gesproken.