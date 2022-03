Sniper Elite VR verschijnt op 8 juli voor PSVR, Oculus en SteamVR

Rebellion brengt Sniper Elite VR op 8 juli uit voor diverse VR-headsets. Het is een van de games die Sony toonde in het kader van zijn PlayStation VR-showcase. Daarin werd ook een nieuwe game gepresenteerd en meer getoond van eerdere aankondigingen.

Sniper Elite VR krijgt een losstaand verhaal dat zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog. De game is van de grond af ontworpen voor virtual reality en werkt met Sony's PlayStation VR Aim Controller, of met Sony's PS Move-controllers. De game komt ook naar de Oculus Quest en Rift en Steam VR.

Sniper Elite VR

Sony presenteert ook Wanderer, een nieuwe VR-avonturengame die zich afspeelt in een alternatieve tijdlijn. Daarin heeft de natuur alles overgenomen en 'staat de wereld op zijn kop'. De game wordt gemaakt door indiestudio's M Theory en Oddboy uit Nieuw-Zeeland. Een verschijningsdatum is nog niet bekend. De game komt ook naar SteamVR en Oculus-headsets.

Verder toonde Sony de eerste gameplaybeelden van VR-shooter Fracked, die in de zomer van dit jaar exclusief voor het PSVR-platform uit moet komen. Daarnaast gaf ontwikkelaar Vertigo Games, bekend van Arizona Sunshine, meer uitleg over zijn nieuwe co-op-VR-shooter After the Fall. Dat spel komt ook uit voor SteamVR en Oculus-headsets.

Ook werd bekendgemaakt dat Winds & Leaves op 27 juli verschijnt. In die VR-game brengen spelers planten tot leven met hun handen. Later dit jaar verschijnt Puzzle Bobble 3D, zowel voor de PS4, PS5 als PSVR. Tot slot toonde Sony Arashi: Castles of Sin, een Ninja-game voor het PSVR-platform. Een overzicht van alle aankondiging staat op het PlayStation-blog.

Update 16:56: Sniper Elite VR komt ook uit op andere VR-platforms, net als een aantal andere games. Het artikel is daarop aangepast.