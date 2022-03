Ubisoft brengt Far Cry VR-game uit in VR-arcades wereldwijd, ook in Rotterdam

Ubisoft heeft een Far Cry virtualrealitygame ontwikkeld voor VR-arcades van het Australische Zero Latency. De game is vanaf zaterdag te spelen op de Zero Latency-locatie in Rotterdam en op 32 andere locaties wereldwijd. Far Cry VR speelt zich af op het tropische eiland van Far Cry 3.

In Far Cry VR: Dive Into Insanity moeten spelers het in groepen van drie tot acht spelers opnemen tegen Vaas Montenegro, de slechterik van Far Cry 3, op het tropische Rook Islands. De game is alleen te spelen in de arcades van Zero Latency, als freeroam-VR-game en werd samen met Zero Latency ontwikkeld. Wereldwijd heeft Zero Latency 33 VR-arcadehallen, waarvan een in Nederland, in Rotterdam.

Far Cry VR duurt ongeveer dertig minuten en wordt als team gespeeld, legt eigenaar Maarten Peelen van Zero Latency Rotterdam uit. "Het is een verhaalgedreven VR-ervaring waarin je gevangen genomen wordt door Vaas uit Far Cry 3. Je speelt het met acht man tegelijk in onze grootste zaal. We gaan het spel permanent aanbieden."

De VR-game werd acht maanden geleden voor het eerst aangekondigd en in september getest in Nederland. De game wordt gespeeld met een HP Reverb VR-headset in een rugzak, met daarin een pc met een RTX 2080-videokaart. Op die manier hebben spelers de vrijheid om rond te bewegen in een ruimte van tussen de 200 en 400 vierkante meters. Spelers krijgen een VR-geweer in hun handen met daarop de controller.

Het is niet de eerste VR-game van Ubisoft, maar wel de eerste VR-game door een AAA-studio uitgebracht als freeroaming-titel voor arcades. Eerder bracht Ubisoft onder andere Transference, Space Junkies, Eagle Flight, Trackmania Turbo, Star Trek Bridge Crew en onlangs Werewolves Within uit in VR.