Oog in oog met Vaas

Als de ‘Definition of Insanity-speech’ je niets zegt, heb je een jaar of tien geleden iets gemist. Met Far Cry 3 gaf Ubisoft het startsein voor een reeks Far Cry-games met een vergelijkbaar thema, maar het bedrijf introduceerde in dat spel misschien wel zijn memorabelste vijand. De gestoorde Vaas Montenegro gaf leiding aan een groep terroristen die een groep nietsvermoedende, vakantie vierende toeristen gevangen nam. Onder hen Jason Brody, het hoofdpersonage van Far Cry 3. Tegen hem oreert Vaas in de openingsfase over hoe altijd hetzelfde doen en toch andere resultaten verwachten, de definitie is van krankzinnigheid. Vervolgens schopt hij Jason een afgrond in en begint Far Cry 3. De rest van dat spel mag je hier vergeten, maar de setting is belangrijk, want Far Cry VR begint op ongeveer hetzelfde punt en met dezelfde vijand. Ubisoft en Zero Latency VR hebben samen een gloednieuwe Far Cry VR-ervaring ontwikkeld die nu wereldwijd te spelen is, zoals bij de vestiging van Zero Latency VR in Rotterdam.

Voor de omgeving hoef je het niet te doen, tenzij je houdt van bedrijventerreinen, grote meubelzaken en fastfoodrestaurants, maar eenmaal binnen in het domein van Zero Latency VR wordt de locatie snel verklaard, bij monde van directeur Maarten Peelen. “We hadden een grote, open ruimte nodig, zonder palen en die vind je niet zomaar. Je komt dan al snel uit bij grote fabriekshallen, maar dat vindt de gemeente niet goed: ander bestemmingsplan. Het was dus best even zoeken voordat we de juiste locatie hadden gevonden.” Zo kwam Peelen met Zero Latency VR in het havengebied van Rotterdam-West terecht, nadat een bezoekje aan de Spaanse vestiging van Zero Latency VR hen dusdanig had geïnspireerd dat zij contact zochten met het van origine Australische bedrijf. Vanaf de andere kant van de wereld kwam toestemming om een locatie in Nederland te openen en dus opende Zero Latency VR op 6 februari 2020 zijn deuren… ongeveer vijf weken voor het begin van de coronacrisis.

Uiteraard heeft Zero Latency VR veel last gehad van de beperkingen als gevolg van de coronacrisis, die nog niet helemaal achter de rug is. Toch gaat het volgens Peelen weer de goede kant op. “Sinds 4 of 5 juni zijn we weer open en sindsdien zijn we aardig volgeboekt. Wel moeten er natuurlijk nog bepaalde maatregelen in acht genomen worden. Gelukkig hebben we een heel ruime hal, waarin je makkelijk afstand kunt houden. De game waarschuwt spelers ook als er andere spelers te dicht in de buurt staan, dus dat helpt mee. Ook doen we momenteel alleen privéboekingen, dus als je reserveert, ben je echt alleen met je eigen groep.” Buiten het afstand houden en niet te veel mensen binnenlaten, zorgt Peelen er ook voor dat de gebruikte spullen na elke speelronde schoongemaakt worden, zodat bezoekers relatief veilig van de VR-ervaringen kunnen genieten.

Tussen 23 en 39 euro per spel

Op de spullen komen we zo uiteraard nog terug, maar laten we eerst de wat saaiere informatie even afwerken, want die is ook belangrijk. Gamen in VR is namelijk niet gratis. Wie een sessie boekt bij Zero Latency VR, moet daarvoor tussen de 23 en 39 euro per persoon neertellen. De exacte prijs is afhankelijk van het tijdstip dat je reserveert en je groepsgrootte. Slots in de avond en in het weekend zijn bijvoorbeeld duurder dan slots doordeweeks overdag. De games zijn geschikt voor groepen tot acht personen en uit financieel oogpunt is het raadzaam om ook echt meer mensen te verzamelen, want groepen vanaf zes personen krijgen korting, waarbij die korting nog oploopt als je met zeven of acht personen bent.