Ubisoft komt met VR-ervaring waarin spelers brand in Notre-Dame moeten blussen

Ubisoft werkt aan een VR-ervaring waarin spelers als brandweerlieden de vuurzee van de Notre-Dame moeten bestrijden. De beroemde Parijse kathedraal werd in april 2019 deels verwoest door een grote brand. De game moet in maart uitkomen in VR-arcadehallen.

Ubisoft werkt voor deze game samen met filmbedrijf Pathé en filmmaker Jean-Jacques Annaud, schrijft Variety. Annaud is de regisseur van het docudrama 'Notre-Dame on Fire'. Deze film moet ook in maart uitkomen en gaat over hoe de brandweerlieden in staat waren waren de vuurzee te bedwingen en te voorkomen dat het gebouw geheel instortte. Onder meer de kenmerkende torens bleven overeind.

De VR-game-ervaring heeft dezelfde naam en moet gezien worden als een typische ontsnappingsgame met de nodige puzzels en waarin samenwerking met anderen erg belangrijk is. Het doel is om je weg door de kathedraal te vinden, het vuur te bestrijden en relikwieën te bemachtigen. Het gaat om het redden van de Notre-Dame binnen een bepaalde tijd.

Ontwerpers van Ubisoft hebben nauw samengewerkt met de filmmakers. Daarbij is ook naar de screenplay gekeken, maar niet alles vanuit de film is rechtstreeks vertaald naar de game-ervaring. Omdat de release in dezelfde periode als de documentaire uit moest komen, was er te weinig tijd voor een volledige VR-game. Daarom is er gekozen voor een ervaring in VR-centra waar Ubisoft mee samenwerkt. Daarvan zijn er wereldwijd 630. De game is daar te spelen als een VR-ervaring van een uur.

Voor de VR-game zijn de assets van Assassin's Creed Unity gebruikt. Voor die game maakte de Franse uitgever al een 3d-model van de kathedraal. Dat model vormt ook de basis voor de gratis te spelen vr-ervaring Notre-Dame de Paris: Journey Back in Time.