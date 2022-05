Ubisoft trekt op 28 april stekker uit battleroyalegame Hyper Scape

Ubisoft heeft aangekondigd te stoppen met de ontwikkeling van zijn battleroyalegame Hyper Scape. Het bedrijf trekt op 28 april 2022 definitief de stekker uit de game. Hyper Scape werd in 2020 geïntroduceerd en moest een antwoord bieden op games als PUBG en Fortnite.

Ubisoft deelt in zijn persmededeling niet mee waarom het stopt met de game maar het was al langer bekend dat Hyper Scape de verwachtingen niet had ingelost sinds de release van de game op 11 augustus 2020. Dat bleek voor het eerst in oktober van datzelfde jaar toen Ubisoft aangaf dat de free-to-playgame te moeilijk werd bevonden door nieuwe consolegamers die naar verluidt moeite hadden om het hogere vaardigheidsniveau te behalen. Op consoles was het volgens Ubisoft immers lastiger om te mikken met wapens en bijgevolg schade toe te brengen aan tegenstanders.

De uitgever kondigde toen ook aan dat er meer spelvarianten nodig waren om spelers gemotiveerd te houden en die varianten moesten meerdere spelactiviteiten bevatten. Er kwam bijgevolg een respawnsysteem en deathmatch-achtige spelmodi die het spel interessant moesten houden en in het tweede seizoen werd onder andere een rankingsysteem geïntroduceerd.

In Hyper Scape konden honderden spelers het tegen elkaar opnemen en dat met snelle gameplay en in een futuristische setting. Ubisoft wou met de game een antwoord bieden op games als PUBG, Warzone, Fortnite en Apex Legends. Om alsnog een stuk van de battleroyale-taart mee te pakken ontwikkelt de uitgever momenteel Tom Clancy's Ghost Recon Frontline. Deze gratis battleroyalegame werd in oktober van vorig aangekondigd en komt binnenkort uit voor Windows, Stadia, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S en Xbox One. Tweakers schreef toen ook een preview van de game.