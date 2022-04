Ubisoft brengt Assassin's Creed The Ezio Collection uit voor Nintendo Switch

De Assassin's Creed-games met Ezio Auditore in de hoofdrol komen als collectie naar de Nintendo Switch. Dat heeft Ubisoft aangekondigd. De gameverzameling is vanaf 17 februari beschikbaar onder de noemer Assassin's Creed The Ezio Collection.

The Ezio Collection bevat Assassin's Creed II, Brotherhood en Revelations, inclusief alle single-player dlc die voor de games zijn uitgekomen. Daarnaast zitten ook de korte films Assassin's Creed Lineage en Embers bij de collectie inbegrepen. In dit hoofdstuk van de Assassin's Creed-serie speelt de speler als Ezio Auditori da Firenze in het 15de-eeuwse Italië.

De collectie is niet nieuw, in 2016 kwam deze al uit voor de Xbox One en PS4, maar nu komt deze dus naar de Nintendo Switch. De games kregen in 2016 een nieuw jasje met betere graphics op 1080p-resolutie, ten opzichte van de originele release van de games. Voor de versie op de Switch wordt de game niet opnieuw geremasterd, maar Ubisoft heeft het wel over 'verbeterde kenmerken' voor de Switch, waaronder een trilfunctie, 'handheld-modus', touch-interface en een verbeterde HUD. De Switch-versie zal niet de online multiplayermodus hebben die in Brotherhood en Revelations zat.

De collectie kost 49,99 euro en is te krijgen als digitale download. Deze is speelbaar vanaf 17 februari. Er komt ook een fysieke versie van de collectie uit voor de Switch, met Assassin's Creed II op een cartridge en de rest als een digitale download van 35GB, maar deze staat nog niet in de Nederlandse webwinkel van Ubisoft.