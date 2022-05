'Volgende Assassin's Creed-game wordt kleiner dan Valhalla en focust op stealth'

Ubisoft werkt volgens Bloomberg en Eurogamer aan een nieuwe Assassin's Creed-game die kleiner van schaal is dan voorgaande games en meer focust op stealth. Oorspronkelijk was de game bedoeld als dlc voor Valhalla, maar hij wordt nu als een losstaande game uitgebracht.

Het spel, dat volgens Bloomberg intern bekendstaat als Rift, heeft Valhalla-personage Basim in de hoofdrol. Eurogamer-bronnen zeggen dat er plannen waren om in ieder geval Bagdad als locatie te hebben. Beide media zeggen dat de game niet zo groot wordt als bijvoorbeeld Valhalla en Odyssey, maar wat grootte betreft vergelijkbaar zal zijn met een regio van die spellen.

De game zal zich waarschijnlijk afspelen vóór Valhalla. José Araiza, producent van die laatstgenoemde game, bevestigde eerder bij Eurogamer dat Basim zou terugkeren binnen het Assassin's Creed-universum. Rift zou eind dit jaar of volgend jaar kunnen verschijnen. Ubisoft wilde niet inhoudelijk op de geruchten reageren.

Rift is niet de enige Assassin's Creed-game waar Ubisoft volgens geruchten aan werkt. Vorig jaar schreef Bloomberg over Assassin's Creed Infinity. Dit zou om een 'livedienst'-game gaan, waarbij verschillende historische tijdperken en AC-ervaringen worden gecombineerd. Het spel verschijnt op zijn vroegst in 2024. Ubisoft bevestigde destijds dat het spel in ontwikkeling was.