'Ubisoft werkt aan Assassin's Creed-game als livedienst'

Ubisoft werkt aan een nieuw project dat de codenaam Assassin’s Creed Infinity zou hebben. Het zou volgens gamejournalist Jason Schreier gaan om een Assassin's Creed-game volgens het live servicemodel. Nieuwe, traditionele games uit de reeks komen wellicht niet meer uit.

In tegenstelling tot de vorige games uit de Assassin's Creed-reeks, zal Infinity meerdere historische tijdperken bevatten, waarbij spelers in de maanden en jaren na de release de ruimte krijgen uit te breiden naar andere tijdperken, schrijft Schreider op Bloomberg. Hij baseert zich hierbij op bronnen die bekend zijn met de ontwikkeling van de game. Het gaat dus om een massive online platform dat zich gaandeweg in de tijd ontwikkelt. Individuele games op het platform kunnen afwijkend en anders aanvoelen en eruitzien, maar ze zullen allemaal met elkaar verbonden zijn.

Op Twitter meldt Schreier dat de studio's van Ubisoft Montreal en Quebec hun krachten hebben gebundeld voor Assassin’s Creed Infinity. Traditioneel wisselden de twee studio's elkaar af voor de verschillende games uit de reeks. Zo had Montreal de leiding bij Valhalla, terwijl Quebec aan het roer stond van Odyssey. Beide teams zouden nu dus samenwerken, al zijn we volgens Schreier nog jaren verwijderd van een release. Hij zegt dat Infinity pas op zijn vroegst in 2024 zal verschijnen.

Ubisoft heeft bij monde van een woordvoerder aan Schreier laten weten dat de game inderdaad bestaat, al wilde de uitgever niet nader ingaan op de details van Infinity. Wel zegt ze dat het doel van Ubisoft is om 'de verwachtingen van fans die vragen om een meer samenhangende aanpak, te overtreffen'.

Schreier stelt dat Infinity ook een soort hub kan worden, waarin spelers de mogelijkheid krijgen om meerdere Assassin's Creed-games te spelen. Hij denkt dat dit project betekent dat er geen traditionele nieuwe Assassin's Creed-titels meer zullen uitkomen tussen nu en de release van Infinity, hooguit nog uitbreidingen voor bestaande titels en andere kleinere content.

Dat onderbouwt hij door te wijzen op de informatie dat zowel Quebec als Montreal aan Infinity werkt en dat waren de twee belangrijkste studio's voor de traditionele games. Dit kan betekenen dat het in november vorig jaar uitgekomen Assassin's Creed: Valhalla de laatste reguliere game uit de reeks is geweest.

Over het zakelijke model van Assassin's Creed Inifinity is ook nog geen duidelijkheid. Het zou een gratis te spelen onlineplatform in de trend van Fortnite of GTA Online kunnen worden; die games worden regelmatig voorzien van nieuwe content en veranderingen om spelers jarenlang bezig te houden. De categorie live services brengt voor game-uitgevers tegenwoordig veel geld in het laatje en vormt nogal eens de grootste inkomstenbron. Ubisoft loopt daarmee nog achter bij andere grote uitgevers. Daarover schreef Tweakers onlangs in een achtergrondverhaal over free-to-playgames.