'Ontwikkeling Skull & Bones kost Ubisoft al meer dan 120 miljoen dollar'

De ontwikkeling van de piratengame Skull & Bones heeft Ubisoft al meer dan 120 miljoen dollar gekost volgens verschillende bronnen betrokken bij de game. De game werd al meerdere malen uitgesteld.

Skull & Bones moest in 2018 verschijnen, maar werd meerdere malen uitgesteld. Kotaku sprak met meerdere ontwikkelaars van Ubisoft en volgens drie bronnen die betrokken zijn bij de game heeft de game Ubisoft al meer dan 120 miljoen dollar gekost. Uit de gesprekken met de ontwikkelaars komt naar voren dat de ontwikkeling van de game zeer moeizaam verloopt.

In een reactie tegenover Kotaku heeft Ubisoft laten weten dat de game inmiddels in de alfafase zit. Het is de bedoeling dat de game in het boekjaar 2022 verschijnt. Dat werd duidelijk uit de kwartaalupdate in mei. Daarmee kan de game tussen april 2022 en april 2023 uitkomen. Een definitieve releasedatum heeft Ubisoft nog niet bekendgemaakt.

Naast Skull & Bones werkt Ubisoft ook al lange tijd aan Beyond Good & Evil 2. In de kwartaalupdate van dinsdag over het eerste kwartaal van 2021 meldde Ubisoft dat er nog steeds aan het vervolg op de eerste Beyond Good & Evil wordt gewerkt, maar dat het op dit moment geen nieuwe informatie heeft.