Ik vind piraten tof. Als kind had ik het LEGO-piratenschip, het grote schip met drie masten en rood-witte zeilen, en ik heb genoten van de Pirates of the Caribbean-films van Disney. Nou ja, van de eerste drie dan, voordat het al te knotsgek werd. Piraten zijn tijdloos en in onze populaire cultuur een stuk minder eng dan ze in werkelijkheid waren, of zelfs nog zijn als we de nog steeds bestaande piraterij meerekenen. Die is eng en onwenselijk, maar Captain Hook en Captain Jack Sparrow wonen in onze harten. Het helpt dat die nooit echt hebben bestaan en we hen dus zonder dubbel gevoel als uitgangspunt kunnen nemen voor hoe ‘piraatje spelen’ eruitziet, zonder dat we daarbij aan allerlei gruweldaden moeten denken.

Datzelfde geldt voor Edward Kenway, het hoofdpersonage uit Assassin’s Creed IV: Black Flag. Terugkijkend bevond die serie zich toen op een kruispunt. We kwamen immers net uit de ‘klassieke AC’s’ en hadden met Assassin’s Creed III net een wat ander soort game gehad. Meer open, meer lege gebieden en ook al een beetje varen erbij. Dat laatste element werd de basis van Black Flag, waarin je als speler dus aan de slag ging met Edward Kenway, die behalve Assassin ook kapitein was van de Jackdaw: zijn schip. Met de Jackdaw maakte je als Kenway het Caribisch gebied onveilig. Je plunderde andere schepen en plantages, viel forten aan en werd uiteindelijk zo machtig dat je het kon opnemen tegen de sterkste schepen in de game, de man-o-wars. Black Flag bleek populair. Er volgde met Assassin’s Creed: Rogue zelfs nog een vervolg in dezelfde stijl, maar daarna ging de serie een andere kant op. Varen kwam in de recente trilogie natuurlijk nog wel even terug, met name in Assassin’s Creed Valhalla, maar het speelde nooit meer dezelfde grote rol.

Toch zagen we de Black Flag-gameplay al ver voor Valhalla terug in een andere game. Ubisoft kondigde op de E3 in 2017 namelijk Skull & Bones aan. Deze game, die volledig om zeeslagen zou draaien, was in het Convention Center in Los Angeles zelfs al speelbaar. We hadden weliswaar vragen over hoe het losse gevecht nou precies in een game zou passen, maar de kennismaking was best positief. Inmiddels zijn we bijna zeven jaar verder en weten we dat Ubisoft tijdens die E3 zelf ook nog niet helemaal wist wat voor game het nou moest worden. Het project belandde terug op de tekentafel en kwam pas jaren later weer tevoorschijn. Dat leidde tot een van mijn minst positieve beurspreviews ooit, want wat ik tijdens gamescom 2022 zag in het theater dat Ubisoft daar had opgetuigd, was niet best. De game zag er niet uit en de gameplay oogde weinig inspirerend. Op dat moment zou de game in november van dat jaar uitkomen, maar Skull & Bones werd opnieuw doorgeschoven.

Het is inmiddels 2024 en Skull & Bones is eindelijk te water gelaten. Dat geeft hoop, want tussen gamescom 2022 en nu zit veel tijd en Ubisoft zag duidelijk aanleiding om langer aan de game te werken. De aanloop is niet fantastisch en ik heb niet vaak meegemaakt dat een game met een voorgeschiedenis als deze nog echt heel goed blijkt te zijn, maar er is in elk geval genoeg reden om de game een eerlijke kans te geven. Ik heb dan ook enkele tientallen uren in mijn carrière als digitale piraat (nee Stichting Brein, niet zo’n digitale piraat) gestoken, ben inmiddels Kingpin en bezitter van een mooie Brigantijn en moet zeggen… Ik vond het minder slecht dan ik van tevoren had gedacht, maar of het genoeg is om Skull & Bones een goede game te noemen, valt te betwijfelen.