Ubisoft deelt halfuur aan gameplaybeelden Skull and Bones

Ubisoft heeft in een dev-livestream ongeveer 30 minuten aan gameplaybeelden gedeeld van Skull and Bones. Eerder deze week kondigde de uitgever aan dat de piratengame wederom wordt uitgesteld en ergens in 2023 of 2024 verschijnt.

In de livestream legt narrative director Joel Janisse uit dat de speler 'een spoor volgt van iets wat mogelijk interessant kan zijn en kan leiden tot een schat'. Tijdens de zoektocht naar fortuinen kan een speler rekenen op gevechten met andere schepen. Onderweg zijn er investigations te ontdekken, waarbij de speler door middel van berichten in flessen en op geschriften meer informatie te weten komt over het verhaal en de personages.

Skull and Bones werd in 2017 al aangekondigd en zou aanvankelijk in de herfst van 2018 verschijnen. De game is meerdere keren uitgesteld. De piratengame verschijnt niet langer op 9 maart 2023, maar wordt ergens in het komende boekjaar verwacht, wat na april van dit jaar zou betekenen. Een definitieve datum is nog niet bekend. De game komt uit op de PlayStation 5, Xbox Series X/S en pc.