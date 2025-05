Nederlandse docenten denken na over methodes tegen gebruik ChatGPT

Nederlandse docenten constateren dat op zijn minst sommige leerlingen bij het maken van huiswerk en verslagen gebruikmaken van chatbot ChatGPT. Daarom denken zij na over maatregelen die het gebruik van de software verhinderen.

Het probleem is dat plagiaatsoftware de teksten van ChatGPT nog niet herkent, schrijft NOS. Na een oproep van de omroep meldden zich ruim 250 leerlingen die gebruikmaken van ChatGPT om huiswerk en verslagen te maken. Ze gebruiken het onder meer om zaken 'in eigen woorden' te omschrijven of om analyses te maken van teksten.

Docenten zouden daarom nadenken over oplossingen om valsspelen via ChatGPT tegen te gaan. Een van de oplossingen is het verplicht integreren van recente bronnen. De database van de chatbot gaat tot 2021 en die kan recente bronnen dus niet gebruiken. Ook zou het mogelijk zijn om in plaats van een 'boekverslag' een 'boekvlog' te maken, zodat leerlingen op zijn minst de geschreven tekst een keer moeten uitspreken op video. Ook kan het een verplichting worden de verslagen op school te maken, zodat docenten toezicht kunnen houden.

In het Engels zijn bovendien al tools die het gebruik van ChatGPT kunnen detecteren, maar die bestaan nog niet in het Nederlands. De oproep geeft geen representatief beeld over hoeveel leerlingen in Nederland ChatGPT gebruiken en het is dus onbekend hoe vaak dat voorkomt. OpenAI bracht in november een publieke versie uit van AI-gesprekstool ChatGPT.