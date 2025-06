OpenAI introduceert ChatGPT Plus-abonnement voor 20 dollar per maand

OpenAI introduceert een pilotabonnement voor zijn AI-chatbot ChatGPT. Dit ChatGPT Plus-abonnement gaat 20 dollar per maand kosten en biedt onder meer snellere responstijden, vervroegd toegang tot nieuwe features en algemeen toegang tot de chatbot, ook op drukke momenten.

OpenAI schrijft op zijn website dat de ChatGPT Plus-pilot binnenkort beschikbaar komt in de Verenigde Staten. Het bedrijf gaat in de komende weken uitnodigingen voor de abonnementsdienst versturen aan gebruikers die zich hebben ingeschreven op een wachtlijst. Het AI-bedrijf zegt dat ChatGPT Plus 'binnenkort' ook beschikbaar komt in andere landen en regio's, maar het is niet duidelijk wanneer dat precies moet gebeuren.

Gebruikers die een ChatGPT Plus-abonnement afsluiten, krijgen onder meer eerder toegang tot nieuwe features en verbeteringen. Ook belooft OpenAI snellere responstijden en 'algemene toegang tot ChatGPT', ook op momenten waarop de chatbot drukbezocht is. De gratis versie van ChatGPT blijft ook gewoon beschikbaar, zo benadrukt OpenAI. Het bedrijf gebruikt het abonnement naar eigen zeggen om het aanbieden van de gratis ChatGPT-versie te ondersteunen.

ChatGPT Plus kost bij release 20 dollar per maand. Het wordt het eerste abonnement rondom de chatbot. Het bedrijf werkt naar eigen zeggen aan verschillende andere abonnementen. OpenAI meldt woensdagavond dat het actief de mogelijkheden voor goedkopere abonnementen en bedrijfsabonnementen onderzoekt. OpenAI heeft daarnaast een wachtlijst voor een ChatGPT-api.

OpenAI zei eerder al dat het werkt aan betaalde versies van ChatGPT; het bedrijf is op zoek naar manieren om geld te verdienen aan zijn chatbot. Onlangs verschenen verwijzingen voor een ChatGPT Professional-abonnement dat 42 dollar per maand zou kosten. Dat abonnement toonde echter dezelfde features als ChatGPT Plus. Dit lijkt dus een fout te zijn geweest.