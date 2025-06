Uitgever wetenschappelijk blad Nature vindt gebruik ChatGPT door auteurs oké

De uitgever van Nature en andere wetenschappelijke tijdschriften vindt het acceptabel als auteurs ChatGPT of andere AI-tools gebruiken in artikelen, zolang ze dat gebruik maar kenbaar maken. ChatGPT kan geen auteur worden.

Springer Nature, die veel wetenschappelijke tijdschriften uitgeeft, heeft zijn regels een update gegeven om duidelijk te maken dat auteurs het gebruik van ChatGPT of soortgelijke tools moeten noemen. De uitgever redeneert dat ChatGPT geen auteur kan zijn van een wetenschappelijke paper, zelfs als het de tekst voor een groot deel heeft gegenereerd. Volgens de uitgever is een auteur verantwoordelijk voor de inhoud en een AI-systeem is niet verantwoordelijk te houden.

De uitgever tekent aan dat ChatGPT momenteel vermoedelijk beperkt bruikbaar is voor het schrijven van wetenschappelijke artikelen. De output is immers afhankelijk van de associatie tussen woorden en het systeem checkt zichzelf niet op fouten. Daarnaast structureert het teksten anders dan mensen doen. OpenAI bracht in november een publieke versie uit van AI-gesprekstool ChatGPT, maar de ontwikkeling van Large Language Models is al langer aan de gang.