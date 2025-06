BuzzFeed wil OpenAI gebruiken om quizzen en 'gepersonaliseerde content' te maken

De ceo van BuzzFeed wil dat kunstmatige intelligentie een grotere rol gaat spelen bij het maken van content voor de sites. Zo denkt het medium aan quizzen die met de hulp van AI gepersonaliseerde tekst kunnen schrijven.

Kunstmatige intelligentie moet zowel aan de contentkant als aan de zakelijke kant een grotere rol gaan spelen, zei BuzzFeeds ceo Jonah Peretti onlangs in een personeelsmemo. Die memo is door The Wall Street Journal ingezien. Daarin zegt Peretti OpenAI te willen gebruiken. Kunstmatige intelligentie zou het creatieve proces moeten ondersteunen, maar mensen zouden nog steeds ideeën, 'cultureel currency' en inspiratie moeten aanleveren.

Een concreet voorbeeld zijn quizzen op buzzfeed.com, die gebruikers kunnen vragen naar hun 'aandoenlijke zwaktes' of wat voor romcom ze zouden willen maken. De quiz zou dan met behulp van AI een unieke, gepersonaliseerde tekst opstellen op basis van de antwoorden van de gebruiker.

Peretti verwacht dat de rol van kunstmatige intelligentie alleen maar zal groeien en dat AI over vijftien jaar kan helpen bij het maken, personaliseren en animeren van content. Een woordvoerder benadrukt dat het bedrijf gefocust blijft op nieuws dat gemaakt is door mensen.

Werknemers van BuzzFeed waren volgens de krant wel bezorgd over de aankondiging en vroegen zich onder meer af hoe het zit met auteursrecht als OpenAI op basis van andermans werk afbeeldingen gaat maken. Peretti zei die zorg te erkennen. Daarom kijkt BuzzFeed eerst voornamelijk naar tekst met AI. Anderen vroegen zich af of dit zou betekenen dat er banen geschrapt worden. Peretti zei dat de AI zou helpen met de efficiëntie en creativiteit van werknemers en dat het doel niet is om het werk van mensen over te nemen.

Het bedrijf BuzzFeed bestaat uit de websites buzzfeed.com en buzzfeednews.com. Laatstgenoemde is meer gericht op onderzoeksjournalistiek dan het reguliere buzzfeed. Onlangs kwam CNET onder vuur vanwege het gebruik van AI, omdat het bedrijf hier niet transparant over was en de artikelen bovendien niet goed controleerde. Deze week maakte het bedrijf bekend 'voorlopig' te stoppen met het gebruiken van AI om artikelen te schrijven. CNET hanteerde wel een andere strategie dan wat BuzzFeed nu voorstelt. CNET liet AI volledige artikelen schrijven en claimde dat deze daarna werden gecontroleerd. BuzzFeed lijkt dit voor nieuwsartikelen nog niet te willen doen.