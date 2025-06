OpenAI lijkt 42 dollar per maand te willen vragen voor betaalde versie ChatGPT

OpenAI lijkt 42 dollar per maand te willen vragen voor de betaalde versie van ChatGPT. Het was al eerder duidelijk dat er een Pro-versie zou komen, maar sommige gebruikers hebben de optie al kunnen zien op de site en het abonnement kunnen afsluiten.

De optie voor het abonnement verscheen afgelopen weekend op de site van ChatGPT linksonder in de kolom onder de naam 'upgrade your plan', zo blijkt uit een overzicht van Synthedia. Vervolgens werd duidelijk dat OpenAI 42 dollar per maand wil hebben voor de dienst. Sommige gebruikers hebben de dienst kunnen afsluiten en hebben betaald.

De Pro-versie geeft onder meer de garantie om met ChatGPT te kunnen communiceren, ook als het druk is. Bovendien kunnen betalende klanten meer vragen stellen per uur, krijgen ze sneller antwoord en krijgen ze eerder toegang tot nieuwe functies. Een api voor ChatGPT is er nog niet, zoals er voor bijvoorbeeld GPT-3 wel is.

De betaaloptie is intussen weer van de site gehaald en OpenAI heeft verder nog geen details op de site gezet. Het is onbekend waarom de optie weer is verdwenen. Het bedrag van 42 dollar lijkt niet toevallig gekozen, omdat ChatGPT draait om antwoorden geven en 42 in The Hitchhiker's Guide to the Galaxy het antwoord is op het leven, het universum en alles.

Het werd al eerder duidelijk dat OpenAI werkt aan een betaalde versie van ChatGPT. Daarvoor verscheen een formulier online. ChatGPT Pro zou een manier zijn om geld te verdienen met de chatbot, die sinds enige tijd gratis te gebruiken is. OpenAI bracht in november een publieke versie uit van AI-gesprekstool ChatGPT.