'Samsung TV Plus-streamingdienst komt wellicht naar televisies van derden'

Samsungs overweegt om zijn gratis streamingdienst Samsung TV Plus beschikbaar te maken voor andere televisiefabrikanten. Dat stelt techredacteur Janko Roettgers op basis van meerdere bronnen.

In zijn Lowpass-nieuwsbrief schrijft Roettgers dat Samsung hiervoor met enkele concurrenten heeft gesproken, zo melden meerdere bronnen die bekend zouden zijn met deze gesprekken. Een van deze gesprekspartners zou het Chinese TCL zijn, al is niet duidelijk hoe vergevorderd deze gesprekken zijn en of ze nog altijd gevoerd worden. Woordvoerders van TCL en Samsung wilden geen antwoord geven op vragen van Roettgers.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf zou eerder al het plan hebben gehad om individuele kanalen van de streamingdienst in licentie te geven aan andere televisiefabrikanten, maar die gesprekken zouden volgens een bron tot niets hebben geleid. Om toch het publiek van de streamingdienst te laten groeien, zou Samsung nu dus overwegen om de dienst in zijn geheel beschikbaar te maken voor concurrenten.

Samsung begon in 2015 met de streamingdienst TV Plus en die was voorheen alleen beschikbaar voor bezitters van Samsung-tv's die op Tizen draaien, maar later kregen ook bezitters van Galaxy-telefoons en -tablets met Android 8.0 of hoger toegang en in 2021 kwam het bedrijf met een webversie voor de Verenigde Staten. In april 2021 maakte Samsung TV Plus beschikbaar in de Benelux. Gebruikers kunnen daarmee gratis naar zowel lokale als wereldwijde kanalen kijken, met onder andere nieuws, sport en entertainment. De zenders hebben advertenties.