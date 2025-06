Samsung introduceert 'ultra-short-throw'-laserprojectors met 4k-resolutie

Samsung heeft twee nieuwe ultra-short-throwlaserprojectors aangekondigd. Het gaat om The Premiere 9 en The Premiere 7. Beide apparaten krijgen een 4k-resolutie en kunnen beeld met een diagonaal van 130 inch projecteren.

Ultra-short-throwprojectors projecteren het beeld van zeer dichtbij. The Premiere 9, het high-end model, maakt gebruik van drievoudige lasertechnologie, waarbij drie afzonderlijke laserbronnen rood, groen en blauw licht produceren. Beide modellen ondersteunen HDR10+ en bieden een breed kleurengamma, waarbij The Premiere 9 tot 154 procent van de DCI-P3-standaard dekt. The Premiere 7 kan 100 procent van de DCI-P3-kleurruimte tonen.

De projectors draaien op Samsungs Tizen OS Home, waardoor gebruikers toegang hebben tot diverse streamingdiensten. Ze beschikken over AI-upscaling en passen automatisch de beeldkwaliteit aan de omgevingsverlichting aan. Beide projectors krijgen ook ingebouwde luidsprekers die Dolby Atmos ondersteunen. Wat connectiviteit betreft bieden de projectors ondersteuning voor SmartThings, spraakbediening en contentsharing vanaf smartphones. Beide projectors zijn vanaf 6 september verkrijgbaar. The Premiere 9 krijgt een adviesprijs van 6800 euro en The Premiere 7 zal 3800 euro kosten.