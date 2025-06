Matte 4k-QD-oledmonitor van Samsung kost 1299 euro

Samsung heeft dinsdag de adviesprijzen en beschikbaarheid bekendgemaakt van twee matte QD-oledgamingmonitors, die voor het eerst werden aangekondigd op de CES. De G60SD met 27"-wqhd-paneel kost 899 euro; de 32"-G80SD met 4k-resolutie gaat 1299 euro kosten.

De Samsung Odyssey OLED G6 G60SD en Samsung Odyssey OLED G8 G80SD hebben allebei een QD-oledpaneel dat afkomstig is van paneelfabrikant Samsung Display. Dergelijke panelen kwamen al eerder terecht in monitors van andere fabrikanten. Zo bekeek Tweakers bijvoorbeeld al de ASUS ROG Swift PG32UCDM, net als de Odyssey G80SD een 32"-4k-monitor met 240Hz-refreshrate. De Gigabyte AORUS FO27Q3 heeft net als de Odyssey G60SD een 27"-diagonaal, 2560x1440 pixels en een 360Hz-refreshrate.

Wat de nieuwe Odyssey-monitors van eerdere QD-oledschermen onderscheidt, is de matte afwerking. Begin dit jaar introduceerde Samsung ook al een QD-oledtelevisie die niet spiegelt: de S95D. Volgens een medewerker op het evenement waarbij Tweakers aanwezig was en waar de schermen werden getoond, blijven de matte panelen voorlopig exclusief voor Samsung. Dat klopt met de aankondigingen die tot nu toe zijn gedaan door andere fabrikanten; daar is geen enkel mat QD-oledscherm bij. Wie een matte oledmonitor wil, kon overigens wel al langer kiezen voor een scherm op basis van een LG-woledpaneel.

Het matte paneel van de Odyssey OLED G60SD van dichtbij

De Odyssey G60SD en G80SD hebben beide een dun, zilvergrijs design met een ring van rgb-verlichting rondom het bevestigingspunt van de voet. Het scherm wordt passief gekoeld door middel van een soort heatpipe die achter het paneel zit. Beide schermen hebben een fullsize-DisplayPort 1.4-ingang en twee HDMI 2.1-poorten, waarvan eentje met audio return channel op het 32"-model. De 27"-monitor heeft in plaats daarvan een 3,5mm-hoofdtelefoonpoort. Er is verder een tweepoorts-USB3.1-hub aanwezig, maar geen USB-C-poort met ondersteuning voor DisplayPort en stroomleverantie. Veel andere QD-oledschermen van dit jaar hebben die wel.

Waar de Odyssey G60SD beschikt over een traditionele osd en bediening met een vijfwegjoystick, heeft de G80SD een afstandsbediening en dezelfde Tizen-software als Samsung-televisies en sommige monitors, zoals de Odyssey OLED G95SC. Behalve over de mogelijkheid om streamingdiensten te gebruiken en het beeld van een smartphone draadloos weer te geven, beschikt dit scherm over ondersteuning voor Matter en SmartThings. Daardoor kunnen gebruikers zonder extra software smarthomeapparaten besturen vanaf de monitor.

De Samsung Odyssey OLED G6 G60SD is vanaf nu verkrijgbaar in de Benelux. De adviesprijs bedraagt 899 euro. De Odyssey OLED G8 G80SD volgt medio juli en zal dan 1299 euro kosten.

Links de Odyssey OLED G80SD